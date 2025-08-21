Miguel Palencia, originario de Cartagena (Colombia), lleva un año y seis meses viviendo en Torrent. En octubre, como a muchos valencianos, vivió la dana y, aunque no fue afectado de forma directa no pudo evitar salir a las calles a ayudar.

"No tenía nada que hacer ni dinero, para mí era mejor ayudar que estar en casa viendo las desgracias de las personas", afirma. Por eso no dudó en coger y trabajar con la gente que lo necesitaba, aún también teniendo él su propia necesidad, ya que estaba solo y su familia estaba a 7996 km de distancia.