Desesperados. Así están en el Ateneo de Paiporta, pues el edificio conocido como el Casino sigue cerrado. Han pasado casi 10 meses desde que la dana destrozara toda la planta baja, a orillas del barranco del Poyo y todavía no han percibido la compensación del consorcio de seguros. Solo han recibido 27.000 de adelanto y ahora tras valorar el edificio se le ha adjudicado la mitad de lo que en relación con su seguro les tocaba.

Así lo denuncia Luis Ródenas, el presidente de la sociedad, que lamenta que es una "vergüenza" y que nadie les da información. Por eso, ante la incertidumbre, se han juntado con otras asociaciones como la Banda Primitiva de Paiporta y naves industriales, todavía esperando los pagos de compensación que consideran insuficientes para demandar al consorcio y exigir, "lo que es nuestro".