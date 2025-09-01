Una explosión multisensorial de cohetes que salían disparados en todas direcciones. La calle Mayor de Paterna se ha convertido esta madrugada en un auténtico foco de luz para todo el municipio en la tradicional Cordà que se celebra el último domingo de agosto. En 150 metros, 353 tiradores (103 de ellas mujeres) han hecho explotar 70.000 cohetes en 21:30 minutos.

Totalmente ataviados con el traje completo para protegerse del impacto de los cohetes (los conocidos como 'femelletes' y 'coetons'), los 'coeters' se agrupaban en cajones. Solo se distinguían por los nombres bordados en las espaldas de las chaquetas de cuero y la personalización de sus cascos con colores o escudos como el del Valencia CF o la bandera de la Comunitat Valenciana.