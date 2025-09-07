El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncada, Martín Pérez Aranda (PSOE), intervino este sábado en torno a las cuatro de la madrugada en una pelea por insultos contra Pedro Sánchez durante una verbena de las fiestas.

"Poner fin a una pelea"

Según ha confirmado el propio Martín Pérez a Levante-EMV, se lanzó desde el escenario para "poner fin a una pelea que se ha había originado entre jóvenes" en una jornada que se celebraba la tradicional Noche del Embutido.

Lo cierto es que en el vídeo, el también marido de la alcaldesa Amparo Orts, hace un corte de mangas a un grupo de jóvenes que le llaman "rojo" y seguidamente corean "Pedro Sánchez, hijo de puta", por lo que se lanza desde las tablas directamente a ellos, tal como se aprecia en las imágenes: "En ese instante me resbalé y los jóvenes me cogieron", aclaraba Pérez Aranda en una primera versión ofrecida al otro del teléfono. La seguridad del evento también acudió al encontronazo para disolverlo y uno de ellos acabó en calzoncillos tras varios empujones, tal y como ha confirmado el mismo edil.