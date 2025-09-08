Los más pequeños, los de 3 a 6 años han sido los primeros en volver al CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, diez meses después de que un mar de lodo inundara las instalaciones y las dejara inservibles. Por ser un día especial, las familias podían entrar con sus hijos hasta la clase. Unos padres que se les veía más emocionados que sus hijos. "¡Por fin! Teníamos muchas ganas de volver y dejar los autobuses!", señalaba uno de lks padres, acordándose de los traslados a Silla, población que les ha acogido en sus centros durante todo el último semestre del curso pasado.