Cañones de confeti dieron la bienvenida a los 194 alumnos de Infantil y Primaria del nuevo colegio Sibil•la Mercer de Picassent en su primera vuelta al cole, un día después de lo que marca el calendario lectivo al ser festivo local el 8 de septiembre. Los pequeños entraron por un pasillo realizado por las profesoras y profesores, con una camisa floreada y paraguas de colores, para celebrar que el municipio ha dicho adiós a los barracones con este nuevo centro, conocido como número 4 antes de ser bautizado.