La paternera Lucia Casani ya está dentro de la academia de OT. La joven de 19 años, debutó en la Gala 0 que se emitió este lunes en la plataforma Prime Video con una canción histórica que ya le trajo buena suerte en los castings. En la fase dos del proceso de selección cantó esta canción que tal como reveló su madre a este diario, se aprendió el día de antes para aportar originalidad al repertorio que escuchaba el jurado durante el proceso de selección. La 'Maldita primavera' ha traído suerte a Lucía este verano, pues ayer, tras cantarla en la gala, el jurado de la academia (formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo) le otorgó el pase directo a la academia de OT, donde ha amanecido ya esta mañana.