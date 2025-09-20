Francisco Calabuig

La gran fiesta del ‘allipebre’ en Catarroja

Miles de personas han celebrado hoy en el Port de Catarroja la gran fiesta del ‘allipebre’, en una jornada festiva marcada por las ganas de los vecinos de pasar página de la dana (aunque fuera por unas horas) y pasarlo bien tras un mal año para todos. Más de 120 personas han elaborado el típico guiso de anguilas y patatas en los tradicionales pucheros de hierro, siguiendo la receta de los antiguos pescadores de la Albufera. Este año se ha celebrado el LIII aniversario de un auténtico referente gastronómico de Valencia. El primer premio, dotado con 600 euros, ha sido para el ‘allipebre’ elaborado por la joven Blanca García Campos.