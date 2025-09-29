@David_Alfafar

Ikea deja abierto el aparcamiento para proteger los coches

Ikea mantiene cerrada su tienda de Alfafar con el aviso de alerta roja por la previsión de lluvias que pueden ser torrenciales. Pero el gigante sueco del mueble ha dejado abierto su aparcamiento, en altura, para que la ciudadanía de los municipios de alrededor pueda estacionar sus vehículos y queden a salvo de posibles inundaciones. Cabe recordar que la tienda sueca fue de los pocos negocios que se salvó de la dana del 29 de octubre al estar en altura.