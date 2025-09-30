L-EMV

El estado de los barrancos de Torrent tras la alerta roja

El Ayuntamiento de Torrent ha realizado este martes un vuelo con dron para analizar el estado de los dos barranco que discurren por su término municipal: el Poyo y l'Horteta. Durante estos días de alerta roja, se ha puesto especial vigilancia en tiempo real en cauces, barrancos y zonas de riesgo, donde Protección Civil mantuvo puntos fijos de vigilancia en el Barranco de l’Horteta y en pasos inundables, reforzando la señalización y recolocando vallas de seguridad, mientras que el Consorcio Provincial de Bomberos monitorizó de manera permanente el caudal del barranco del Poyo desde Puente de Alaquàs, garantizando una respuesta inmediata en caso de emergencia. Entre domingo y martes se han recogido en la capital comarcal 90 litros/m², una cantidad que no provocó incidencias graves gracias a la limpieza preventiva de alcantarillado. El sistema de evacuación de aguas funcionó con normalidad, resolviéndose in situ incidencias puntuales de obstrucción.