Raquel y su hijo Roc, que nació la noche de la dana en el centro de salud de Silla, al no poder llegar al hospital

Miguel Angel Montesinos

Raquel dio a luz la tarde de la dana, el 29 de octubre de 2024 en el centro de salud de Silla, pues no pudo llegar al hospital La Fe al estar todas las carreteras colapsadas. Su amiga Cristina, que es matrona, le asistió el parto improvisado al que acudieron sus amigos y sus familiares. Ahora su hijo cumplirá un año en una fecha trágica, pero que también guarda espacio para la alegría.