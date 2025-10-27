Francisco Calabuig

Torrent inaugura una rotonda en homenaje a las víctimas de la dana en el municipio

El ayuntamiento de Torrent ha organizado este lunes, 27 de octubre y a las puertas del primer aniversario de la tragedia, un acto de memoria y reconocimiento a las víctimas de la riada con la inauguración de una rotonda homenaje a los vecinos que faltaron hace casi un año ya. Con once árboles en el medio de la glorieta forjados de acero, que representan a las once personas que perdieron la vida en aquella jornada y un anillo perimetral con los nombres de los torrentinos que había entre ellos, la alcaldesa Amparo Folgado ha iniciado el parlamento en el barrio de Mas del Jutge, el más castigado por la riada.