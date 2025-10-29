Francisco Calabuig / Violeta Peraita

Ana, superviviente de la dana en Paiporta: "Me sabe mal decirlo, pero estoy feliz porque estoy viva"

Ana es una mujer trabajadora, fuerte, resiliente. Se planta delante de ti y te da una lección de vida. No con su discurso, sino con su actitud y presencia en la vida. El 29 de octubre de 2024 salvó la suya tras una noche traumática en la que flotó por las calles de su pueblo, Paiporta, tragando cañas y pidiéndole a las leyes de la física que ningún objeto contundente le golpeara el cuerpo ni la cabeza y fuera el final. Esto se cumplió. Ahora, un año después, ha vuelto a levantar la persiana de su comercio y hace mantra su filosofía de vida: "puede pasar lo que sea, pero hay que seguir adelante". Más información