Marcha por los pueblos de la dana de l'Horta Sud
La población de l'Horta Sud, la más afectada por la barrancada de aquel fatídico 29 de octubre , salió a la calle en el primer aniversario de la tragendia para gritar que ni olvida ni perdona. Ni la lluvia , esa que no cayó ni alertó hace justo un año, impidió que centenares de personas se unieron primero en silencio y después en protesta para conmemorar a los muertos primero, y para reivindicar un cambio que pasa por mover sillas en el gobierno. Más información