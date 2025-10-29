Ana de los Ángeles

Marcha por los pueblos de la dana de l'Horta Sud

La población de l'Horta Sud, la más afectada por la barrancada de aquel fatídico 29 de octubre , salió a la calle en el primer aniversario de la tragendia para gritar que ni olvida ni perdona. Ni la lluvia , esa que no cayó ni alertó hace justo un año, impidió que centenares de personas se unieron primero en silencio y después en protesta para conmemorar a los muertos primero, y para reivindicar un cambio que pasa por mover sillas en el gobierno. Más información