José Manuel López

El mensaje de Tere, Laia y Martina a los voluntarios

Tere y sus dos hijas, Laia y Martina se preparaban, en su casa del Barrio de Orba, para el paso de la marcha silencionsa que acabará en Benetússer. Así han colgado una pancarta con la frase "No hay nada más fuerte en el mundo que el corazón de los voluntarios". Teres relataba que "hemos tenido mucha ayuda, se han portado muy bien, no hay palabras de lo bien que se han portado. Nos han ayudado, nos trajeron comida, no los primeros días porque no podían, pero luego ya sí. Son una maravilla de personas que siempre los tendremos en nuestro corazón".