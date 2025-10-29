C. G. L.

Vigilia bajo la lluvia en Paiporta en el aniversario de la dana

Centenares de vecinos y vecinas de Paiporta se han congregado esta tarde frente al ayuntamiento para homenajear a las víctimas de la dana que arrasó las calles de este municipio de l'Horta Sud, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia. Durante tres minutos, se ha hecho el silencio a ambos lados de la rambla del Poyo para recordar a todas las personas que perdieron la vida durante ese 29 de octubre de 2024, en especial a los 56 paiportinos fallecidos. El sonido de la lluvia era lo único que se escuchaba hasta que se ha iniciado un emotivo aplauso, entre abrazos y lágrimas de emoción.