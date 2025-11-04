A.T.

Derribo en Torrent del edificio afectado por la dana

A las 10.50 horas de la mañana la maquina ha empezado este martes a derribar uno de los cinco bloques del edificio situados en la calle Maestro Fortea de Torrent, que resultaron gravemente afectados por la dana y que fueron declarados en ruina inminente. La demolición de la finca, situada en la confluencia de los barrancos de l'Horteta y el Poyo, representa el prinicipio del adiós de un símbolo de la destrucción que causó la barrancada aquella tarde noche del 29 de octubre de 2024.