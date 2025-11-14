Francisco Calabuig

Dispositivo de seguridad para el GP de Motociclismo de Cheste

La delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto con el general jefe de la 6ª Zona de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, José Antonio Fernández de Luz, ha presentado este viernes en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste el dispositivo especial de seguridad del Gran Premio Motul, que se celebra durante el fin de semana. En este periodo, el Instituto Armado despliega cerca de 2.000 efectivos integrados por guardia civiles de diversas especialidades. Más información