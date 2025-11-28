Programación de Navidad de Torrent 2026

Las luces navideñas de Torrent llegarán a todos los rincones de la ciudad, también a la calle Valencia, junto al barrio del Xenillet y a los diseminados y la entrada de la Curra, las zonas más afectadas por la riada. El consistorio se ha propuesto trasladar el espíritu navideño a todos los barrios y eso han explicado en la presentación de la amplia programación que se extiende desde el 1 de diciembre hasta la Cabalgata de Reyes del 5 de enero . Más información