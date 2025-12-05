Homenaje en Paiporta a las Policías que ayudaron en la dana
El ayuntamiento de Paiporta concedió la medalla dorada a la ciudadanía de Paiporta, trabajadoras y trabajadores municipal, Protección Civil y Guardia Civil de Paiporta, algunos vecinos de Paiporta, así como la Policía Local de Paiporta. Además se ha distinguido con la medalla al mérito profesional y felicitaciones a 1.450 policías locales, guardia urbana, udaltzaingoa y policías municipal de toda España. Novecientos agentes participaron en un emotivo homenaje en el campo de fútbol El Terrer dePaiporta. Más información