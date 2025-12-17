Sara García

Las lluvias y las hojas colapsan el alcantarillado del Parque Alcosa

En el Parque Alcosa las lluvias han provocado acumulación de agua en algunas calles, y en algunos puntos el alcantarillado tenía dificultad para tragar agua debido a la acumulación de hojas y otros elementos en los exteriores. En el vídeo aparece un vecino retirando las hojas para que la alcantarilla pueda hacer su función. La preocupación por lo sucedido el 29-O sigue presente y los ciudadanos están alerta ante las posibles consecuencias de la lluvia.