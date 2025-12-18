José Manuel López

Una finca de la Coma lleva más de un mes sin agua: "Nos aseamos con cazos y fregamos con garrafas"

En la bañera de un piso situado en una octava planta en un barrio humilde de Paterna, Buchra enseña las garrafas de agua vacías y abre el grifo. Nada. Ni agua fría, ni agua caliente. Nada. Buchra es una de las vecinas damnificadas de este edificio de propiedad pública y destinado a vivienda social en el barrio de la Coma. Lleva desde el cuatro de noviembre sin servicio de agua, al igual que la mayoría de sus vecinos, con todo lo que eso conlleva. Vive con su marido, con su hija y desde hace unos días tiene familiares en casa. Y todos viven sin agua corriente. Más información