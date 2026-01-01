Trasladan al hospital a un mayor invidente por el incendio de su vivienda en Paiporta
Un hombre mayor invidente ha sido trasladado al Hospital de la Fe y media docena de personas han sido desalojadas tras el incendio en una vivienda de la calle l'Horta de Paiporta. El fuego se originó en torno a las 12.30 horas en el primer piso de la conocida Finca Roja, propiedad de la EVHA. En ese momento se encontraba una persona mayor invidente y su nieto. Fue éste, que estaba durmiendo, el que olió el humo y consiguió dar el aviso. Ayudado por la Policía Local consiguieron bajar a la calle a esta persona mayor, el más afectado por la inhalación de humo, y tras ser atendido en una de las dos unidades SAMU presentes allí, se ha decidido por precaución su traslado al Hospital la Fe. Más información