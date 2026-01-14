Policía Local de Burjassot

Así rescató la policía local a un hombre de un incendio en Burjassot

Levante-EMV ha tenido acceso al vídeo que grabó la patrulla de la Policía Local de Burjassot, que logró acceder a la vivienda incendiada en la calle María Ros, sofocar las llamas y ayudar en el rescate del vecino con movilidad reducida que se encontraba en el interior. En las imágenes se ve como, una pareja de policías locales de Burjassot, tras no poder acceder por la puerta principal, ayudados por los vecinos, saltaron por la terraza del piso colindante y llegaron a la estancia donde estaba el fuego, originado aparentemente por una estufa. Tras apagarlo con un extintor y con agua, lograron acceder a la vivienda y abrir la puerta a los Bomberos, que accedieron y pudieron rescatar a un hombre de 57 años, que necesitó salir en silla de ruedas y ser evacuado a un Hospital por inhalación de humo. Más información