El temporal marítimo engulle parte de la playa del Puig

Daniel Tortajada

Las previsiones se han cumplido y el temporal marítimo ha llegado a algunas playas de l'Horta. En El Puig, el mar ha subido tanto que ha engullido los 30 metros de playa y ya llega al paseo marítimo nuevo. Se trata del tramo entre la urbanización Plansmar y la conocida como Benítez, tal como aseguran fuentes municipales. Las olas han tenido tanto recorrido que han alcanzado el paseo marítimo, algo que preocupa, y mucho, al ayuntamiento. Más información

