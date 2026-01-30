Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
La Emtre implementa robots con IA en la planta de Manises para recuperar 230.000 kilos de envases al año
La planta de Manises de la Entidad Metropolitana de Residuos (Emtre) ha estrenado un pionero sistema formado por dos brazos robóticos que utilizan inteligencia artificial para identificar envases ligeros. Más información
