Las primeras palabras del nuevo alcalde de Llocnou de la Corona, Nicolás Pérez González
"Estamos en la casa del pueblo más pequeño de España, y nos sentimos profundamente orgullosos". Estas han sido las primeras palabras de Nicolás Pérez González, tras convertirse en nuevo alcalde de Llocnou de la Corona bajo las siglas del PP. El hasta ahora concejal de Urbanismo ha recibido la vara de mando de Paqui Llopis, quién renuncia a la alcaldía "pero no a seguir sirviendo a mi pueblo, dando un paso al lado como concejala".