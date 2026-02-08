Francisco Calabuig

La Guardia Civil y la Policía Local de Catarroja en el edificio donde han asesinado a un hombre

La Guardia Civil busca a un hombre por haber matado de un tiro a otro en Catarroja. Tras descartar que el presunto asesino estuviera atrincherado en su casa, la Guardia Civil ha activado un dispositivo especial de búsqueda para localizarlo. A las 11:20 horas, los vecinos de una finca situada en pleno centro de Catarroja han dado la voz de alarmar tras encontrarse en la escalera a un hombre con una herida en la cabeza. Más información