Germán Caballero

Familias, ante el desalojo por grietas en un CEIP de Rafelbunyol: "Reubicar al alumnado es lo que tenían que hacer"

Decenas de madres y padres acudieron este lunes por la tarde al auditorio de Rafelbunyol para conocer cuál es la situación del colegio de sus hijos e hijas, el CEIP Germanells, de Rafelbunyol, después de que las instituciones públicas hayan decidido reubicar a los más de 300 estudiantes por la aparición de unas grietas. El ayuntamiento, la conselleria de Educación y la dirección del centro tomaron la decisión de desalojar las aulas tras meses de análisis del estado de las grietas de las que todavía no se conocen las causas. Más información