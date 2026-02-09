Secciones

Tren abarrotado de gente en la estación de Alfafar por la huelga de Cercanías

Pilar Olaya

Misión imposible subir este lunes de huelga de Cercanías a un tren en la estación de Alfafar-Benetússer. Si de normal ya en hora punta es imposible encontrar un asiento libre, este lunes por la mañana no se podía ni entrar al convoy que ya llega a esta última estación antes de entrar a término de València abarrotado. La gente, solidaria, se "enlataba" dentro del vagón para ayudar al resto de usuarios a que pudieran subir al tren, con dificultad incluso para poder cerrarse las puertas. Más información

