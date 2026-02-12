Violeta Peraita

Cae un pino de 30 metros en Torrent por el viento

El ejemplar ha caído dentro de una propiedad privada en Avenida San Lorenzo, sobre el Acuartelamiento Aéreo del Vedat en Torrent. Esta es una de las múltiples consecuencias que han tenido las fuertes rachas de viento registradas ayer por la noche en la capital de l'Horta Sud. Concretamente, las ráfagas superaron los 90 kilómetros por hora, lo que causó contenedores voladores y caída de grandes ejemplares de árboles que causaron daño en sistemas eléctricos, cortes de carretera y viviendas. Más información