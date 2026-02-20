La ronda norte de Manises ya está abierta al tráfico: "Hacía falta", dicen los vecinos

Y llegó el día. Este medio día han comenzado a circular los vehículos por la nueva ronda norte de Manises, que es la continuidad de la ronda Jaume I, que descongestionará el tráfico por dentro del municipio y sobre todo desviará los camiones que pasaban por la calle Rafael Valls para llegar al polígono el Barranquet, dotando a este espacio industrial de mejor conexión y evitando los daños que se generaban en las fachadas de las casas. Así, se abrirá una nueva conexión desde la entrada a Manises por Paterna por la CV-371 cruzando el puente de Manises, que empalmará la rotonda del Peixets con la calle Constitución y el barrio Socusa. Más información