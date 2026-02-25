Daniel Tortajada

La primera pasarela sobre el barranco del Poyo reconstruida por el Estado en Picanya tras la dana abrirá en marzo

La nueva pasarela María Cambrils de Picanya abrirá de nuevo el paso a peatones en el mes de marzo. Así lo ha confirmado el alcalde de Picanya, Josep Almenar, durante la visita a las obras con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. La estructura, que se está reconstruyendo con fondos del Gobierno de España, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros y una longitud de 82 metros con un ancho de la plataforma de cinco metros, que permitirá tener un carril bici y una zona de acera.