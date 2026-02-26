Miguel Angel Montesinos

Los vecinos de la calle Rafael Valls de Manises celebran la obra que mejorará su vida: "Llevábamos 30 años esperándolo"

Desde esta semana, la calle Rafael Valls de Manises es de un solo sentido de salida hacia Paterna. Una solución inminente que se ha conseguido con años de reivindicaciones, denuncia con pancartas públicas, haciendo ruido y organizándose, juntándose entre vecinos por un bien común: su calidad de vida. Y es que llevaban años soportando daños en sus fachadas, contaminación acústicay ambiental por el flujo de tráfico que se ha vuelto cada vez más denso. Más información