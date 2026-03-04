Redacción Levante-EMV

La campaña de vigilancia de los patinetes eléctricos en Paterna: Más de 300 multas

El Ayuntamiento de Paterna ha reforzado la regulación del uso de patinetes eléctricos y Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en la ciudad mediante una ordenanza "más restrictiva", con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mejorar la convivencia en el espacio público. Ante el endurecimiento de la normativa, la Policía Local ya ha impuesto más de 300 multas y casi un centenar de #patinetes inmovilizados, según ha avanzado el alcalde Juan Antonio Sagredo