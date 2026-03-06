Cèsar Garcia Aleixandre

Montaje de carpas en Torrent pese a la lluvia.

En Torrent, las comisiones comenzaron en la noche del miércoles el montaje de estas estructuras bajo una fina lluvia, una tarea que se ha prolongado durante la jornada del jueves con más agua todavía, aunque no ha supuesto un impedimento para los trabajos. Las fallas situadas en zonas peatonales, como La Plaça y Sant Roc, pudieron adelantarse al resto al no verse afectadas por restricciones de tráfico. Más información