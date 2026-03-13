Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Cèsar Garcia Aleixandre

Los monumentos ya se ven en las calles de Torrent.

Torrent ya respira ambiente de plantà. A solo 48 horas de que arranque oficialmente uno de los momentos más esperados del calendario fallero, los monumentos empiezan a salir de los talleres y a ocupar espacio en las calles, donde los falleros trabajan ya a pleno rendimiento para tenerlo todo listo de cara al 15 de marzo, fecha fijada en el programa oficial de Junta Local Fallera para la plantà. El monumento de la histórica comisión Ramón y Cajal ya se aprecia frente a la ermita. Más información