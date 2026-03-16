Francisco Calabuig

Entrevista a Pep Almenar, alcalde de Picanya, en sus 43 años al frente de la alcaldía

El 16 de marzo hace 43 años que el socialista Josep Almenar gobierna, de manera ininterrumpida, el municipio de Picanya. Según él, en varias ocasiones ha intentado dejarlo, pero nunca ha encontrado quien asumiera su testigo. Una dana hace 15 meses se llevó por delante, en pocas horas, casi todo lo que se había construido en Picanya desde 1983. El año que viene hay elecciones y volver a ser o no el cabeza de lista es la cuestión. Más información