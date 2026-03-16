Secciones

Es noticia
Mejor falla infantil 2026Premios fallas infantiles 2026Cómo llegar a la mejor falla de infantilNinot Indultat 2026Géiser en falla ConventoDirecto FallasDirecto fallas en las comarcas de ValenciaOfrendaNuevo cauce
instagramlinkedin
Entrevista a Pep Almenar, alcalde de Picanya, en sus 43 años al frente de la alcaldía

Entrevista a Pep Almenar, alcalde de Picanya, en sus 43 años al frente de la alcaldía

Francisco Calabuig

Entrevista a Pep Almenar, alcalde de Picanya, en sus 43 años al frente de la alcaldía

Francisco Calabuig

RRSS WhatsAppCopiar URL

El 16 de marzo hace 43 años que el socialista Josep Almenar gobierna, de manera ininterrumpida, el municipio de Picanya. Según él, en varias ocasiones ha intentado dejarlo, pero nunca ha encontrado quien asumiera su testigo. Una dana hace 15 meses se llevó por delante, en pocas horas, casi todo lo que se había construido en Picanya desde 1983. El año que viene hay elecciones y volver a ser o no el cabeza de lista es la cuestión. Más información

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents