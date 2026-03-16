Premios Fallas Especial de Torrent: Ángel de Alcázar da la sorpresa y se impone doce años después
Sorpresa en la entrega de premios de Torrent. En la sección Especial, la comisión Ángel del Alcázar se ha llevado la corona, seguida por la Falla Sant Roc y Cronista Vicente Beguer. En infantiles, la ganadora ha sido Cronista, y en segundo y tercer lugar han quedado Ángel de Alcázar y la Falla de la Plaça. Más información
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