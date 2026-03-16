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Premios Fallas Especial de Torrent: Ángel de Alcázar da la sorpresa y se impone doce años después

Premios Fallas Especial de Torrent: Ángel de Alcázar da la sorpresa y se impone doce años después

Ada Dasí

Premios Fallas Especial de Torrent: Ángel de Alcázar da la sorpresa y se impone doce años después

Ada Dasí

Torrent
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Sorpresa en la entrega de premios de Torrent. En la sección Especial, la comisión Ángel del Alcázar se ha llevado la corona, seguida por la Falla Sant Roc y Cronista Vicente Beguer. En infantiles, la ganadora ha sido Cronista, y en segundo y tercer lugar han quedado Ángel de Alcázar y la Falla de la Plaça. Más información

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