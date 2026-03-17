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Así es la falla infantil de Cronista ganadora en Torrent.

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Cèsar Garcia Aleixandre

Así es la falla infantil de Cronista ganadora en Torrent.

Cèsar Garcia Aleixandre

Torrent
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La fallita de Cronista Vicente Beguer, obra de Marta Póvez López, ha sido la gran vencedora en la categoría de infantil de la Sección Especial de Torrent y tiene como elemento central el ombligo, representado de manera divertida y simbólica, para destacar la igualdad entre todas las personas, ya que todas tenemos un ombligo.

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