Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Cèsar Garcia Aleixandre

Así es la falla infantil de Cronista ganadora en Torrent.

La fallita de Cronista Vicente Beguer, obra de Marta Póvez López, ha sido la gran vencedora en la categoría de infantil de la Sección Especial de Torrent y tiene como elemento central el ombligo, representado de manera divertida y simbólica, para destacar la igualdad entre todas las personas, ya que todas tenemos un ombligo.