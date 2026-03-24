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Protesta de funcionarios del Ayuntamiento de Alaquàs.

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Redacción Levante-EMV

Protesta de funcionarios del Ayuntamiento de Alaquàs.

Redacción Levante-EMV

Alaquàs
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La plantilla del Ayuntamiento de Alaquàs ha convocado concentraciones los días 23 y 24 de marzo a las puertas del consistorio para denunciar la falta de avances en la negociación de la carrera profesional y exigir mejoras salariales. La movilización, impulsada por los sindicatos, responde al desacuerdo con la propuesta económica planteada por el equipo de gobierno, que consideran "insuficiente y alejada de la realidad de otros municipios de la comarca". Más información

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