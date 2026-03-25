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La historia de la torrentina asesinada en el paredón de Paterna sale a la luz gracias al trabajo de investigación de una asociación local

La historia de la torrentina asesinada en el paredón de Paterna sale a la luz gracias al trabajo de investigación de una asociación local

Esteban San Canuto

La historia de la torrentina asesinada en el paredón de Paterna sale a la luz gracias al trabajo de investigación de una asociación local

Esteban San Canuto

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Torrent, 1939. Una mujer sale de casa para visitar a su marido, encarcelado en la prisión de Torrent. Ya nunca volverá a verle, ni a él, ni a sus dos hijos. Lo que sucedió aquel día la llevó directa al paredón de Paterna y a una fosa común, en la que permanece todavía a día de hoy. Trinidad Garrigues Ortí, una humilde ama de casa de 35 años de edad y madre de dos hijos de tan solo 8 y 4 años, era fusilada un 17 de agosto de 1939 junto a otras 14 personas.  Más información

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