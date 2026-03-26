Secciones

Es noticia
Plan vivienda LlorcaS. Santa SaguntEutanasia Noelia CastilloTúnel ADIFAlta velocidadCausa retenciones V-31Transformación TorrentUPVCaña invasora
instagramlinkedin
El Ayuntamiento de Paterna compra el restaurante El Pozo de la Canyada

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Miguel Angel Montesinos

El Ayuntamiento de Paterna compra el restaurante El Pozo de la Canyada

Miguel Angel Montesinos

Paterna
RRSS WhatsAppCopiar URL

El Ayuntamiento de Paterna ha comprado el histórico restaurante El Pozo de la urbanización de la Canyada, situado en la calle 19 de acceso principal a esta zona residencial, para destinarlo a servicios municipales y de juventud, actos públicos y a la ampliación de la biblioteca que hoy está situado en el Centro Social y que se ha quedado pequeña

TEMAS

Tracking Pixel Contents