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El Ayuntamiento de Paterna compra el restaurante El Pozo de la Canyada

El Ayuntamiento de Paterna ha comprado el histórico restaurante El Pozo de la urbanización de la Canyada, situado en la calle 19 de acceso principal a esta zona residencial, para destinarlo a servicios municipales y de juventud, actos públicos y a la ampliación de la biblioteca que hoy está situado en el Centro Social y que se ha quedado pequeña