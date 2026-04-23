La vida en un octavo piso: cinco meses sin ascensor y el cáncer de Araceli sin poder ser tratado
En un octavo piso del barrio de La Coma, en Paterna, la vida de Araceli Andreu se ha reducido a cuatro paredes, un sofá y una espera interminable. La finca lleva cinco meses con el ascensor estropeado. Para muchos vecinos es una incomodidad, para ella una condena. Araceli es una mujer enferma con un 75% de discapacidad y movilidad reducida que habla desde una situación límite. “Me llamo Araceli, llevo cinco meses sin ascensor, estoy encerrada 24 horas en casa. Tengo movilidad reducida con múltiples patologías y no puedo salir a la calle porque no puedo subir ni bajar escaleras”, resume con voz cansada, como quien repite una realidad que ya ha tenido que explicar demasiadas veces. Más información
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