José Manuel López

Homenaje a los vecinos de Torrent fusilados durante el franquismo

Los socialistas de Torrent han tenido este viernes recuerdo en forma de homenaje a los torrentinos que fueron fusilados y represaliados por el régimen del dictador Francisco Franco, enmarcado en su IV Semana de Memoria Histórica, que ha acogido el salón de actos del ayuntamiento. La emoción ha estado a flor de piel en este acto que ha dado a conocer las diferentes situaciones que vivieron los familiares de los fusilados, compartiendo una misma historia de muerte y olvido que el franquismo trató de enterrar con los ejectuados.