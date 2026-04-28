Cèsar Garcia Aleixandre

Transportes pone en servicio el nuevo ramal de conexión entre la V-11 y la A-3 en Manises

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio este martes el nuevo ramal de conexión entre la autovía V-11 y la A-3, en el término municipal de Manises, una actuación clave para mejorar la movilidad en el entorno del aeropuerto de Valencia y en uno de los enlaces estratégicos del área metropolitana. La obra, tras ser adjudicada en abril de 2024, ha supuesto una inversión de 3,9 millones de euros, IVA incluido.

La nueva infraestructura permite que los vehículos que circulan por la V-11 puedan incorporarse de forma directa a la A-3 en dirección Madrid, sin necesidad de atravesar la glorieta existente hasta ahora. Con ello, se reduce el tráfico en este punto de conexión, donde confluyen los ramales de entrada y salida de la vía de servicio de la A-3, el acceso desde la V-11 y las conexiones hacia Quart de Poblet.