Cantaores d'Albaes de Godella tildan de "censura" su exclusión de las fiestas municipales

Las fiestas de este año en Godella estarán marcadas por la ausencia de Tatiana Prades y Josep Aparicio, Apa, los dos únicos cantaores profesionales del municipio, que durante cerca de tres décadas han protagonizado de forma ininterrumpida la Nit d’Albaes. El Ayuntamiento ha decidido encargar este acto a una asociación local, una decisión que, según los cantaores, "no responde a motivos económicos ni a una causa justificada". Por su parte, el alcalde, José María Musoles, explica que el objetivo ha sido dar la oportunidad a otra colla del municipio y subraya que “no hay ninguna exclusividad” en este tipo de contrataciones.