Catarroja comienza a multar y retirar los vehículos mal aparcados

La grúa municipal ha empezado este lunes a llevarse los vehículos mal aparcados de la vía pública de Catarroja. Hasta ahora, el consistorio había sido permisivo con los estacionamientos indebidos por los numerosos garajes que todavía estaban fuera de servicio tras la dana. En la mañana de este lunes, cerca de una veintena de coches ocupaban la campa municipal y dos grúas hacían viajes vacías, para volver cargadas al depósito con los vehículos infractores.