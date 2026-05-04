Ada Dasí

El parque de los Patos de Catarroja, un refugio para aves acuáticas que necesita ayuda

Varias especies de patos, collverds y patos mudos, en su gran mayoría, conviven en el parque de Les Barraques de Catarroja, ese rincón al que todos llaman, popularmente, el parque de los Patos. Un nombre que no es casual, sino el reflejo de una vida que late en el lago y que el vecindario se resiste a perder. Es habitual, sobre todo por las tardes, ver a padres y madres con sus hijos, dando de comer a estos simpáticos habitantes de la zona.