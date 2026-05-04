Ada Dasí

El proyecto Resist forma a casi 100 personas de 16 ayuntamientos de l'Horta Sud en prevención de catástrofes

El proyecto Resist ha permitido que cerca de un centenar de personas de 16 ayuntamientos de l'Horta Sud se formen en la prevención de catástrofes, aprendiendo de otras experiencias como la de la Lombardía francesa. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Mancomunitat de l'Horta Sud, junto con las empresas especializadas Connect Clean y Avre Expertises, que han organizado unas jornadas finales para exponer las conclusiones de todo este proceso.